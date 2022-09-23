Депутат Виталий Милонов уже находится в Донбассе

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Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов уже находится в Донбассе. Об этом «Звезде» сообщил его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.

По его словам, Милонов готов служить в зоне специальной военной операции, соответствующее решение уже принято, официально его кандидатуру должны согласовать с минуты на минуту.

«Он готов, но его пока не согласовали, согласовать должны с минуты на минуту, я надеюсь. Решение - это правда», - сказал он.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщил, что получил от первых четырех депутатов Госдумы - Виталия Милонова, Дмитрия Хубезова, Сергея Сокола и Дмитрия Саблина - заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине в составе Вооруженных сил РФ. По его словам, заявления рассмотрит Минобороны России.