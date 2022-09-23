Четыре депутата Госдумы попросили отправить их в зону спецоперации

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что получил от первых четырех депутатов ГД заявления с просьбой отправить их в зону спецоперации на Украине в составе ВС РФ. По его словам, заявления будут рассмотрены в Минобороны России.

«Заявления первых четырех депутатов Госдумы с просьбой отправить их служить в зону СВО в составе ВС РФ мною получены и будут рассмотрены Минобороны РФ», - отметил Турчак в своем Telegram-канале.

По его словам, это председатель Комитета ГД по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред Комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред Комитета по экономической политике Сергей Сокол.

«Они хорошо знают, каково это быть русским на исконно русской земле, оккупированной неонацистами», - добавил Турчак.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. Он объяснил, что призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.