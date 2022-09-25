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Наблюдатель из Италии не исключил санкций в свой адрес после участия на референдуме

Виктория Ивашечкина
08:10 25.09.2022
По его словам, сейчас возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.
Наблюдатель из Италии не исключил санкций в свой адрес после участия на референдуме
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Нахождение на референдуме в Запорожье может привести к санкциям против наблюдателей. Об этом заявил наблюдатель из Италии, международный юрист, эксперт в области геополитики Марко Пата.

«Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас», - подчеркнул Пата, передает РИА Новости.

По его словам, возникают опасения о применении насилия против обычных граждан, которые решили отдать свой голос, и тех, кто проводит референдум.

Накануне сообщалось, что по итогам двух дней явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России составила 55,05%. На территории ДНР проголосовали уже 858 681 человек. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления с трибуны ООН заявил, что страны Запада закатили истерику в связи с проходящими референдумами в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Однако, как отметил дипломат, жители этих территорий лишь реагируют на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины.

Ранее в одном из интервью украинский лидер посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию».

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