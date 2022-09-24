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Лавров рассказал о реакции Запада на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Максим Крюков
21:21 24.09.2022
Также министр напомнил, как Владимир Зеленский посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию».
Лавров рассказал о реакции Запада на референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления с трибуны Организации Объединенных Наций заявил, что страны Запада закатили истерику в связи с проходящими референдумами в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, однако жители этих территорий лишь реагируют на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что русские должны убираться с Украины.

«Запад закатил истерику из-за проходящих сейчас в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях Украины референдумов. Но проживающие там люди по сути лишь реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе 2021 года рекомендовал президент Зеленский», - сказал он.

Тогда, напомнил Лавров, украинский лидер посоветовал всем, кто чувствует себя русскими, ради блага своих детей и внуков «уходить в Россию».

«Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», - добавил министр.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что в настоящее время решается вопрос о том, каким будет миропорядок: с гегемоном или демократичный и справедливый мир без шантажа. При этом он отметил, что это ясно любому непредвзятому наблюдателю.

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