Явка в 55.05%: в ДНР подвели итоги второго дня референдума

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По итогам двух дней явка на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России составила 55,05%. На территории ДНР проголосовали уже 858 681 человек. Об этом в субботу заявил председатель республиканской Центральной избирательной комиссии.

«На зарубежных участках за два дня уже проголосовало 235 546 человек. Этот результат очень хороший, он очень радует», - передает РИА Новости слова Высоцкого.

Напомним, по итогам вчерашнего дня явка в ДНР составила 23,64%. В ЦИК отмечают, что количество пришедших голосовать превысило все ожидания.

Пока считать бюллетени не будут. Подсчет голосов будет осуществляться только после завершения очного дня голосования - 27 сентября.