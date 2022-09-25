Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда
В военные комиссариаты Калининграда продолжают прибывать мобилизованные граждане. Большинство для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток. Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт.
«Нормальное настроение, мобилизовали, пришел по повестке. Надо вспомнить, за 11 лет многое забылось. На свою же должность иду, с которой увольнялся. Меня этому государство учило, у меня присяга и я имею опыт - ветеран боевых действий», - сказал офицер запаса Александр Мамчур.
Сотрудники военкомата уточняют данные на граждан, проводят с ними беседы и ряд других мероприятий.
«По образованию я танкист. Я не буду прятаться за спинами. Нас учили в Советском Союзе. Там учили хорошо. Эта наука не забывается. Родина сказала - надо, пулемет ответил - есть», - заявил офицер запаса Игорь Иноземцев.
Большая работа в настоящее время проводится и с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции.
«Нет боязни. Нужно идти, раз пришла повестка. За Родину идешь. Там мои соотечественники, знакомые, там мои родственники. Они узнают, что я там и лучше будет моральных дух у них», - признался доброволец Сергей Воскобойников.
Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к России и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.