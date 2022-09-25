Мобилизованные и добровольцы прибывают в военкоматы Калининграда

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В военные комиссариаты Калининграда продолжают прибывать мобилизованные граждане. Большинство для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток. Также в военкоматы прибывают и офицеры запаса, в том числе имеющие боевой опыт.

«Нормальное настроение, мобилизовали, пришел по повестке. Надо вспомнить, за 11 лет многое забылось. На свою же должность иду, с которой увольнялся. Меня этому государство учило, у меня присяга и я имею опыт - ветеран боевых действий», - сказал офицер запаса Александр Мамчур.

Сотрудники военкомата уточняют данные на граждан, проводят с ними беседы и ряд других мероприятий.

«По образованию я танкист. Я не буду прятаться за спинами. Нас учили в Советском Союзе. Там учили хорошо. Эта наука не забывается. Родина сказала - надо, пулемет ответил - есть», - заявил офицер запаса Игорь Иноземцев.

Большая работа в настоящее время проводится и с гражданами, которые желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции.

«Нет боязни. Нужно идти, раз пришла повестка. За Родину идешь. Там мои соотечественники, знакомые, там мои родственники. Они узнают, что я там и лучше будет моральных дух у них», - признался доброволец Сергей Воскобойников.

Утром 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поддержал референдумы о присоединении республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей к России и объявил о проведении в стране частичной мобилизации.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.