Не дожидаясь повесток: мобилизованные граждане прибыли в военкомат Белгорода

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В военкомат Белгорода прибывают мобилизованные граждане. Большинство граждан уже прибыли в военный комиссариат, не дожидаясь повесток.

Также в военкомат прибывают и офицеры запаса. Они не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, прибыли для уточнения потребности в их учетной специальности.

Сейчас сотрудники военкомата проводят беседу, уточняют данные на граждан. В мобилизационные отделы прибывают представители различных предприятий, для получения повесток на своих работников.



У призывного пункта находится и семья Гламаздиных. Братья получили повестки, младший ушел на день раньше, за ним двое старших.

«Настрой боевой. В армии служил в ВДВ. Сейчас призвали. Иду по добровольной инициативе. Пришла повестка. Не стал долго откладывать и решил прийти», - рассказал Антон Гламаздин.

Провожают самые близкие. Мама, конечно, волнуется, но гордится и уважает выбор своих сыновей.

«Они у меня патриоты. Маленький самый пошел вчера. Сегодня провожаю еще двоих. … У меня дети вот так, они сказали: "Мама, мы бегать не будем, мы пойдем и будем служить"», - рассказала женщина.

В среду, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации объявил о проведении частичной мобилизации в России. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку.