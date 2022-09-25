В ФРГ заявили, что боеготовность ВМФ России повысится после завершения конфликта на Украине

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Военно-морской флот (ВМФ) России повысит свою боеготовность после окончания конфликта на Украине. С таким мнением выступил главнокомандующий Военно-морскими силами ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

«Когда я смотрю на новую российскую военно-морскую доктрину, этому виду Вооруженных сил отдается более высокий приоритет, чем раньше. Я предполагаю, что ВМФ России выйдет из украинской войны существенно сильнее. В настоящее время мы наблюдаем непрерывное формирование новых современных подразделений, оснащенных высокоэффективным оборудованием», - сказал он в интервью газете Welt am Sonntag.

Он также отметил, что подразделения ВМФ будут оснащены сверхзвуковым оружием или оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер», подчеркнув, что страны Запада должны к этому приспособиться. Кроме того, он признал, что серьезно относится к появлению на вооружении у российских моряков новейших гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», в испытаниях которых неоднократно участвовал фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

«На дне Балтийского моря и в Атлантическом океане есть немало критически важной инфраструктуры, такой как трубопроводы или подводные кабели для информационных технологий. Это позволяет быстро отключить свет в таких странах, как Эстония, и есть угрозы для глобальных коммуникационных структур, на которые следует обратить особое внимание», - добавил главнокомандующий.

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении в честь Дня ВМФ в Петербурге в рамках Главного военно-морского парада заявил, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы. Первым с этим грозным оружием на борту, по словам Путина, заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Президент подчеркнул, что район службы будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.