Путин заявил, что поставки гиперзвуковых ракет «Циркон» начнутся в ближайшие месяцы

Первым с этим грозным оружием на борту, по словам Путина, заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков».

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Президент России Владимир Путин заявил, что поставки новейших гиперзвуковых ракет «Циркон» для ВМФ начнутся уже в ближайшие месяцы.

«Достаточно упомянуть новейшие, не имеющие аналогов в мире, гиперзвуковые ракетные комплексы "Циркон", для которыех нет никаких преград. Уважаемые товарищи, их поставка в Вооруженные силы России начнется в ближайшие месяцы», - заявил Путин в своем поздравлении в честь Дня ВМФ в Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.

Первым с этим грозным оружием на борту, по словам Путина, заступит на боевое дежурство фрегат «Адмирал Горшков». Президент подчеркнул, что район службы будет выбран, исходя из интересов обеспечения безопасности России.

Также Путин заявил, что военно-морской флот обеспечит твердую защиту зон интересов России всеми средствами.