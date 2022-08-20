Глава Минобороны РФ сообщил, что ракета «Циркон» фактически стоит на вооружении

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что морская гиперзвуковая ракета «Циркон» фактически принята на вооружение в российские войска. По словам главы военного ведомства, соответствующие документы будут подписаны уже в этом году.

«Мы начинаем серийное производство ракет "Циркон", у нас фактически она поставлена на вооружение, в этом году это уже будет зафиксировано документально», - отметил Шойгу.

Кроме того, министр подчеркнул, что Минобороны России продолжит производство гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее генеральный директор АО «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение» Борис Обносов поделился подробностями о российской гиперзвуковой ракете «Циркон». С его слов, в СССР изделий, подобных «Циркону», не было: его особенность в сохранении первоначальной высочайшей скорости на протяжении всего полета с учетом маневрирования.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.