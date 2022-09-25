В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Зеленский заявил, что Украина получила обещанные ЗРК NASAMS

Сергей Лебедев
22:08 25.09.2022
Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что Киев получит установки в течении двух ближайших месяцев.
Зеленский заявил, что Украина получила обещанные ЗРК NASAMS
© Фото: MKFI, Wikimedia
Читайте нас на:

Киев получил обещанные Вашингтоном норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом в воскресенье сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Ранее пресс-секретарь американского Министерства обороны генерал Пэт Райдер заявил, что Украина получит от Запада два ЗРК NASAMS в течении двух ближайших месяцев.

Также сообщалось, что Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:07 В стране и мире
Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине
18:02 В стране и мире
В Карелии нашли тела трех туристов после опрокидывания лодки в Онежском озере
17:34 В стране и мире
Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» Алексея Журавко
16:10 В стране и мире
Гражданам РФ рассказали, как решить вопрос с военкоматом в случае болезни
15:10 В стране и мире
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.