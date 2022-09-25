В стране и мире Зеленский заявил, что Украина получила обещанные ЗРК NASAMS Сергей Лебедев Ранее пресс-секретарь Пентагона заявил, что Киев получит установки в течении двух ближайших месяцев. © Фото: MKFI, Wikimedia Читайте нас на: Киев получил обещанные Вашингтоном норвежские передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом в воскресенье сообщил украинский президент Владимир Зеленский. «Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое было принято, и конгресс США, мы получили NASAMS», - сказал он в интервью телеканалу CBS. Ранее пресс-секретарь американского Министерства обороны генерал Пэт Райдер заявил, что Украина получит от Запада два ЗРК NASAMS в течении двух ближайших месяцев. Также сообщалось, что Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика