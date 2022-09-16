США подтвердили поставку двух систем NASAMS на Украину осенью

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Украина получит от Запада два зенитно-ракетных комплекса норвежского производства NASAMS в течении двух ближайших месяцев. О сроках ожидаемой поставки военной помощи от США сообщил на брифинге пресс-секретарь американского Министерства обороны генерал Пэт Райдер. Трансляция брифинга велась в Twitter Минобороны США.

«Две системы NASAMS, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие два месяца», - процитировало представителя оборонного ведомства США РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов.