Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины на $182 миллиона

Примерное завершение работ по производству комплексов намечено на август 2024 года.

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Пентагон заключил с производителем вооружений Raytheon контракт на закупку передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины на 182 миллиона долларов. Примерное завершение работ по производству ЗРК намечено на август 2024 года.

Предполагается, что оплата будет производиться за счет средств, выделенных на инициативу по содействию безопасности Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

Напомним, недавно стало известно, что в Пентагоне рассматривают возможность поставлять истребители на Украину. Однако окончательное решение пока не принято.

В американском оборонном ведомстве отметили, что «текущий приоритет» заключается в том, чтобы «украинцы могли применять самолеты, которые у них есть сейчас».