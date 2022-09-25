Пушилин: на Марьинском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ

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В районе города Марьинка украинские военные предприняли попытку прорыва, но ее пресекли союзные войска. Об этом в воскресенье сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На Марьинском направлении в 18:30 была зафиксирована очередная попытка прорваться в нашем направлении, но она была пресечена в очередной раз», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, что накануне в Запорожской области ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу. Украинские военные на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки.

А ранее «Звезда» рассказала, что в одном из домов в Мариуполе обнаружили схрон боеприпасов. По арсеналу понятно - готовились к чему-то серьезному. Бойцы Народной милиции нашли и самодельное взрывное устройство фугасного типа. В качестве основного поражающего элемента - танковый снаряд.