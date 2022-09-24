В Запорожье ликвидировали украинскую диверсионную группу

Группа на двух внедорожниках прорвалась через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и направилась в сторону Розовки, но была оперативно найдена.

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Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла на территорию Запорожской области со стороны Украины накануне, была нейтрализована. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы», - отметил Рогов в эфире программы «Соловьев.Live».

По его словам, в регионе действует программа за передачу достоверной информации о диверсионно-разведывательных группах на территории региона. Денежное вознаграждение за нее - 500 тысяч рублей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что диверсии в отношении Крыма, которыми руководят из Киева, стали новой нормой политической линии Запада на украинском направлении. При этом, как в дипведомстве отметили, что иностранные партнеры осведомлены о фактах, подтверждающих причастность Киева к попыткам внести разлад в положение дел на Крымском полуострове.