В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Запорожье ликвидировали украинскую диверсионную группу

Виктория Ивашечкина
11:18 24.09.2022
Группа на двух внедорожниках прорвалась через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и направилась в сторону Розовки, но была оперативно найдена.
В Запорожье ликвидировали украинскую диверсионную группу
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Диверсионно-разведывательная группа, которая проникла на территорию Запорожской области со стороны Украины накануне, была нейтрализована. Об этом рассказал член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Была попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы. Они на двух внедорожниках прорвались через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и пошли в сторону Розовки, но были найдены, нейтрализованы», - отметил Рогов в эфире программы «Соловьев.Live».

По его словам, в регионе действует программа за передачу достоверной информации о диверсионно-разведывательных группах на территории региона. Денежное вознаграждение за нее - 500 тысяч рублей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что диверсии в отношении Крыма, которыми руководят из Киева, стали новой нормой политической линии Запада на украинском направлении. При этом, как в дипведомстве отметили, что иностранные партнеры осведомлены о фактах, подтверждающих причастность Киева к попыткам внести разлад в положение дел на Крымском полуострове.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:18 В стране и мире
В Запорожье ликвидировали украинскую диверсионную группу
11:00 В стране и мире
Еще один депутат Госдумы подал заявление о направлении в зону СВО
09:30 В стране и мире
В Перми автомобиль протаранил остановку с людьми
08:39 В стране и мире
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку и Горловке
08:35 Армия
Видео
МО опубликовало кадры вручения резервистам на Камчатке боевого оружия
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.