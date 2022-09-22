СВУ с танковым снарядом и оружие НАТО: какие «сюрпризы» от диверсантов находят в зданиях Мариуполя

Бойцы НМ ДНР узнали о базировании ДРГ в одном из бывших жилых домов от местных жителей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Мариуполе полным ходом идет подготовка к проведению референдума. Одна из основных задач военнослужащих комендатуры - обеспечить максимальную безопасность жителям города. Помимо пропускного режима военные продолжают обследовать город и особое внимание уделяют местам, где раньше дислоцировались части Вооруженных сил Украины и нацгвардии.

Въезд в освобожденный город. На блокпосту народной милиции тщательно проверяют каждую машину. Вероятность проникновения диверсантов возросла. Город готовится к референдуму.

Для колонн армии России - «зеленый свет». При малейшем подозрении к гражданскому транспорту его досматривают и если нужно прощупывают - каждую деталь, каждый сантиметр машины.

На окраине Мариуполя группа быстрого реагирования проверяет анонимное сообщение. Местные жители по ночам замечают на верхних этажах этого здания неизвестных. Этаж за этажом, оружие на взводе. Военные действуют очень осторожно и осматривают буквально каждый угол помещения. В каждом из них может таиться «сюрприз».

Предварительный осмотр указывает на то, что в здании базировалась часть ВСУ. Среди множества боеприпасов встречаются и образца НАТО. По всему дому также разбросано множество документов. Один из них - накладная за подписью командира украинской войсковой части А3193.

В одном из участков обнаруживается схрон боеприпасов. По арсеналу понятно - готовились к чему-то серьезному. Группа быстрого реагирования возвращается после обследования когда-то жилого помещения. В их руках выстрелы от РПГ и другие боеприпасы.

«В целлофановых пакетах в различных местах... обнаружены патроны калибра 5,45 миллиметра, 7,62 миллиметра, также три гранаты для РПГ и заряды к ним», - рассказывает представитель военной комендатуры Мариуполя под позывным «Ильич».

Уже на выходе - растяжка. Стеклянная литровая банка с гранатой Ф-1, начиненная гайками и гвоздями. Саперы принимают решение уничтожить ловушку на месте.

Бойцы Народной милиции находят и самодельное взрывное устройство фугасного типа. В качестве основного поражающего элемента - танковый снаряд. Отголосок ожесточенных боев за Мариуполь. Вместе с другими боеприпасами его уничтожают на специализированном полигоне, на максимальном удалении от города.

«Начиная с 25 февраля, с начала спецоперации. (Уничтожено. - Прим.ред.) около 20 тонн. Начиная от противопехотных мин и заканчивая авиабомбами», - поясняет заместитель командира отдельного саперного взвода комендатуры Мариуполя под позывным «Панда».

Итог работы Народной Милиции ДНР - все опасные находки нейтрализованы, деятельность ДРГ пресечена на корню. Незримый бой за мирную жизнь вдалеке от фронта продолжается.