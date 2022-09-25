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Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине

Максим Крюков
20:07 25.09.2022
По словам канцлера ФРГ, страна не хочет допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО.
Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять танки Украине
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press
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Германия не собирается поставлять танки на Украину, поскольку это может привести к эскалации конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что речь идет об «очень опасной войне».

«Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не допустить обострения ситуации до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», - сказал он в интервью газете The New York Times.

По его словам, Германия оказывает помощь киевскому режиму вместе с другими государствами, однако ничего не делает в одиночку.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отказ ФРГ поставить Киеву танки. Он сказал, что поставляемая Германией техника - это не то, в чем больше всего нуждается Украина. Дипломат призвал отправить технику на Украину как можно скорее. Решение, по его словам, должны принять уже сейчас.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что транспорт с оружием НАТО, если он следует по территории Украины, российские военные рассматривают как законную цель. Он также отметил, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают накачивать Украину оружием.

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