Шойгу назвал законной целью любой транспорт НАТО, прибывший на Украину с оружием
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шойгу назвал законной целью любой транспорт НАТО, прибывший на Украину с оружием
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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