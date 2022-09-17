Кулеба назвал загадкой отказ Германии поставлять Киеву танки

© Фото: IMAGO Janine Schmitz photothek.d Globallookpress

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отказ ФРГ поставить Киеву танки. Он сказал, что поставляемая Германией техника - это не то, в чем больше всего нуждается Украина.

«Для нас это загадка: сейчас мы просим танки Leopard или Marder, а Германия поставляет бронеавтомобили Dingo. Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?» - недоумевает Кулеба, отвечая на вопрос в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дипломат призвал отправить технику на Украину как можно скорее. Решение, по его словам, должны принять уже сейчас.

Недавно немецкий политик объяснил, почему Европа не станет поставлять западные танки Киеву. Он рассказал, что между странами Европы существует договоренность, и участники соглашения не могут поставлять основные боевые танки западного образца.