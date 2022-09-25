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Зеленский: после референдумов переговоры с Россией станут невозможны

Сергей Лебедев
20:34 25.09.2022
Голосование на освобожденных от киевского режима землях продлится до 27 сентября.
Зеленский: после референдумов переговоры с Россией станут невозможны
© Фото: Ukrainian Presidential Press Off, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях поставят точку на возможности проведения переговоров с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены его результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо переговоров с президентом Российской Федерации», - сказал он в интервью CBS.

Напомним, голосование по вхождению в состав России проводят Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы пройдут по 27 сентября.

Они, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.

Международные наблюдатели отмечают, что голосование проходит прозрачно. Также не замечены какие-либо нарушения. 

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