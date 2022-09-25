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Итальянский наблюдатель упрекнул Запад в дезинформации о референдуме

Сергей Лебедев
15:34 25.09.2022
Голосование удовлетворяет самым высоким требованиям.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Никакого давления и отсутствия свободы не заметили в ходе голосования на референдуме по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. Об этом сообщил итальянский наблюдатель Иво Старк.

По его словам, референдум удовлетворяет самым высоким требованиям демократического голосования. Особенно Иво Старк впечатлен тем, что в короткие сроки удалось идеально все организовать.

Также наблюдатель отметил, что пропаганда в западном мире рассказывает вещи, которых на самом деле нет.

Напомним, голосование по вхождению в состав России проводят Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы пройдут по 27 сентября.

Они, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.

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