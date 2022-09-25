Очередь в военкоматы и боевой настрой: как в России проходит частичная мобилизация

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Реакция Запада на референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях была предсказуемой - крики, вопли и угрозы еще сильнее «закрутить гайки» в отношении РФ. Против России уже введено 11 тысяч санкций. Если в состав НАТО можно вступать, не учитывая мнения России, то и в состав России можно входить, не интересуясь мнением НАТО.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес, который на прошлой неделе предрек распад России и заявил, что Соединенным Штатам уже сейчас необходимо начинать готовиться к разделу страны, на этой неделе пригрозил России уничтожением Черноморского флота. По его словам, реакция президента Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения на Украине будет «быстрой и жесткой».

«Путин знает, что США придется ответить, если Россия применит ядерное оружие. Ответ США может быть и не ядерным, но это будет разрушительный удар, который может, например, уничтожить Черноморский флот или российские базы в Крыму», - сказал Ходжес.

В общем, то, что начиналось в 2014 году с запрета русского языка и русских книг, переросло в откровенный геноцид и глобальное столкновение миров и идеологий, когда Запад, не стесняясь, говорит, что готов уничтожать русских, а Россия должна быть разгромлена на поле боя и лишена суверенитета.

И потому сейчас в рамках специальной военной операции идет большая и трудная боевая работа. Все виды и рода Вооруженных сил, включая ядерную триаду, отряды добровольцев ДНР и ЛНР выполняют поставленные задачи. Сегодня против наших солдат и офицеров воюет армия Североатлантического альянса - натовские инструкторы, наемники, натовская техника и боеприпасы. Линия соприкосновения составляет более тысячи километров. Для понимания, на примере Франции - это как от пролива Ла Манш до Лазурного берега - гигантские расстояния. И очевидно, что сейчас необходимо увеличивать численность Вооруженных сил РФ для контроля этих территорий.

Выступая с обращением к народу России 21 сентября, президент объявил о частичной военной мобилизации. Речь идет не о всеобщей, а именно о частичной мобилизации. То есть, призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Один из основных факторов - наличие боевого опыта. Все мобилизованные получат статус, выплаты и социальные гарантии.

И специально, чтобы отвечать на все вопросы и реагировать на возможные «перегибы на местах», заработала горячая телефонная линия - номер 122 - и официальный ресурс правительства - «Объясняем.рф».

О том, что происходит на призывных пунктах, и как отреагировали на частичную мобилизацию резервисты - в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».