Пушилин посмертно наградил медалью «За отвагу» Алексея Журавко

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посмертно наградил экс-депутата Верховной Рады Алексея Журавко медалью «За отвагу».

«Каждый, кто знал Алексея Журавко, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека. В числе очень немногих депутатов Верховной рады он в 2014 году встал на сторону Донбасса и все эти годы много раз бывал в Республике, разделяя наши устремления и поддерживая нас», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Напомним, по предварительным данным, два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, 25 сентября. Один из них - бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

Кроме того, замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал последние кадры с экс-нардепом, сделанные накануне трагедии. На них Журавко проходит процедуру голосования на референдуме по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.