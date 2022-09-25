Бывший нардеп Украины Журавко погиб после ракетного удара по гостинице в Херсоне

Сейчас на месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

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По предварительным данным, два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье, 25 сентября. Один из них - бывший экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

«По предварительным данным, зафиксировано одно попадание из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, в которой жили обычные гражданские. Двое погибших, в том числе Алексей Журавко», - цитирует «Интерфакс» слова представителя экстренных служб.

Уточняется, что сейчас на месте работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Ранее сообщалось, что участковые комиссии, которые работают на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны ВСУ. Кроме этого, в ночь на воскресенье, 25 сентября, обстрелам подверглись еще Северодонецк и Стаханов.