«Был всегда за мир»: опубликованы последние кадры с экс-нардепом Журавко

© Видео: Кирилл Стремоусов, Telegram © Фото: Алексей Журавко, Facebook

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов поделился своими воспоминаниями о погибшем бывшем депутате Верховной Рады Украины Алексее Журавко. Напомним, экс-нардеп погиб в результате ракетного удара со стороны ВСУ по центру Херсона утром в воскресенье, 25 сентября.

«Сегодня утром не стало нашего друга, соратника, брата, Алексея Журавко. Он погиб после очередного обстрела нацистами города Херсон. Это человек, который родился инвалидом, человек, который прошел детдом. Человек, о котором можно сказать много чего хорошего. Он был всегда за мир», - отметил Журавко в своем Telegram-канале.

Также Стремоусов опубликовал последние кадры с экс-нардепом, сделанные накануне трагедии. На них Журавко проходит процедуру голосования на референдуме по вопросу о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, два человека стали жертвами ракетного удара по центру Херсона утром в воскресенье. Один из них - бывший экс-депутат Рады Алексей Журавко. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы, идет разбор завалов и поиск пострадавших.