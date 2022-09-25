Беженцы из Донбасса проголосовали на референдуме за спасение от киевского режима

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Жители Донецкой Народной Республики спешат проголосовать на референдуме по вопросу присоединения к России. Люди отмечают, что уже многие годы мечтают избавиться от гнета киевского режима.

«Мы голосуем за Россию. Мы уже натерпелись от Украины. Мы надеемся, что нас Россия больше не отдаст этой фашистской гадости», - рассказала беженка из Марьинки.

По словам женщины, от их города остался только пепел. Очень много людей погибло. Среди них немало совсем молодых.

Напомним, голосование по вхождению в состав России проводят Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы пройдут по 27 сентября.

Они, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.

Международные наблюдатели отмечают, что голосование проходит прозрачно. Также не замечены какие-либо нарушения.