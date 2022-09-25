«Голосую за человеческую жизнь»: жительница Донецка о референдуме по вхождению в состав РФ

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В Москве продолжается голосование на референдуме по вопросу вхождения Донецкой Народной Республики в состав России. Жители Донбасса активно идут на избирательные участки. Некоторые, не скрывая слез, рассказывают, что очень рады случившемуся.

«Хочется жить, улыбаться, чтобы радовала жизнь и дети улыбались, а не прятались по подвалам. Хочется, чтобы солнышко светило, а не бомбы летели. Поэтому голосую за нормальную человеческую жизнь», - говорит жительница Донецка Надежда.

Напомним, голосование по вхождению в состав России проводят Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы пройдут по 27 сентября.

Они, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей.

Международные наблюдатели отмечают, что голосование проходит прозрачно. Также не замечены какие-либо нарушения.