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Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации

Максим Крюков
15:10 25.09.2022
Соответствующие ответы опубликовала горячая линия 122.
Россиянам разъяснили, как и где получить бронь от частичной мобилизации
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Дает ли бронь гарантию, что гражданина не призовут к частичной мобилизации? Есть ли бронь у конкретной организации? Где можно получить информацию о брони работников? Горячая линия 122 опубликовала новые ответы на вопросы о частичной мобилизации в России.

1. На меня есть бронь. Дает ли она гарантию, что меня не призовут? В каких случаях меня могут призвать?

Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком. Если работник уволится или будет переведен с забронированной должности, он потеряет право на отсрочку.

2. Как узнать, есть ли бронь у моего предприятия?

Информацию о брони работников можно получить в военно-учетном столе (отделе кадров) предприятия.

3. Я работаю на металлургическом предприятии. Предоставят ли мне бронь?

Граждане, подлежащие бронированию, освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и последующих призывов в военное время на период предоставленной отсрочки. Бронь закрепляется за должностью, а не за конкретным человеком.

Ранее на правительственном портале «Объясняем.рф» появились ответы о частичной мобилизации, касающиеся статуса призванных на службу, введенных квотах в регионах и брони работников промышленных предприятий.

Напомним, в России начала работу горячая линия 122 для решения вопросов по частичной мобилизации. Об этом в видеообращении заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

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