Первые мобилизованные в Приморье россияне начали прибывать в части и подразделения

После завершения распределения личного состава и постановки на все виды довольствия, призванные из запаса граждане приступят к занятиям по боевому слаживанию.

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В Приморском крае призванные в рамках частичной мобилизации граждане начали прибывать в воинские части и подразделения. Для этих целей во Владивостоке развернули пункт приема личного состава. Прибывающие на него призывники получают там форменное обмундирование, индивидуальные средства защиты, а также оформляют необходимую документацию.

После завершения распределения личного состава по подразделениям и решения организационных вопросов постановки на все виды довольствия, призванные из запаса военнослужащие приступят к занятиям по боевому слаживанию на одном из военных полигонов, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты, не дожидаясь получения повестки, самостоятельно прибыли порядка 10 тысяч человек. Кроме того, в Генштабе выступили с подробными разъяснениями, как будет проходить набор и кого он коснется. Как заявил Министр обороны России, каждый из тех, кто вновь призывается на службу в ближайшие дни, пройдет дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции именно там, где они нужнее всего.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.