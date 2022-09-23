Переполненные военкоматы: как в России восприняли частичную мобилизацию

По всей стране в военные комиссариаты второй день идут мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации. Много и тех, кто явился добровольно, без повестки.

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Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации. Документ предполагает для них заморозку выплат по займам на определенный срок или снижение процентной ставки. Тем временем по всей стране в военные комиссариаты второй день идут мужчины, призванные в рамках частичной мобилизации. Много и тех, кто явился добровольно, без повестки.

Доброволец из Новосибирска Денис Буслаев очень ждал повестки, но она не пришла. Решил заявить о себе и пришел в военный комиссариат.

«Я готов попасть в ряды нашей армии. Я проходил срочную службу на Камчатке пограничником на радиолокационной станции», - сказал он.

Мотострелки и танкисты, ракетчики и артиллеристы, водители и повара - офицеры, сержанты и рядовые запаса вспоминают военно-учетные специальности, чтобы максимально эффективно применить знания и опыт.

«Большинство граждан у нас прибыли самостоятельно после того, как в средствах массовой информации прошел указ президента, не дожидаясь повестки прибыли самостоятельно для уточнения документов воинского учета и определения, подходят они для этого или нет», - рассказала сотрудник военного комиссариата Светлана Шпаченко.

Из-за добровольцев в военкоматах собираются большие очереди.

«Вот, как видно тут большая очередь с 9 утра, я тоже приехал к 9, до 12 фактически простоял в очереди, сейчас получил еще одну повестку, военный билет у меня забрали, дали вот такую вот расписку», - поделился один из добровольцев в Уфе.

«Зеленый свет» - офицерам запаса, прошедшим горячие точки. Калининградец Александр Мамчур - один из таких.

«Я имею опыт боевых действий, первая Чеченская кампания, ветеран боевых действий», - сказал он.

Владимир Белоусов из Самары - от лейтенанта до майора в зенитно-ракетных подразделениях. Пришел в военкомат сам сразу же, как только услышал об указе президента.

«Я считаю, что на сегодняшний день оставаться в тени, ждать, когда тебе принесут повестку, - ну это не для офицеров. Офицер должен вперед, показывать пример своим будущим подчиненным», - отметил офицер запаса Владимир Белоусов.

В Крыму мобилизованных на службу провожает Сергей Аксенов. Напутственные слова, обещание поддерживать семьи, обмен контактами, чтобы непрерывно быть на связи. Сын главы региона тоже сегодня получил повестку.

«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, утром выехал в подразделение на территорию части, соответственно, пришел ко мне сам, и я горжусь своим сыном … поэтому сегодня тоже его провожал с симферопольского военкомата, как и других призывников», - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Депутатский иммунитет» просят снять уже пятеро народных избранников: заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, Дмитрий Хубезов, возглавляющий комитет по охране здоровья, зампредседателя комитета по обороне полковник запаса Дмитрий Саблин и лейтенант запаса Станислав Наумов из ЛДПР. Секретарь Хакасского отделения партии «Единая Россия» Сергей Сокол родом из Севастополя - по праву рождения считает себя военнообязанным.

«Родился в семье морского кадрового офицера, с детства знаю, что такое воинская присяга и настоящее служение Отечеству. У меня трое сыновей, и я хочу быть для них таким же примером, как и является мой отец для меня сейчас. Когда Родина в опасности, у мужчины другого решения быть не может, кроме как защищать страну, защищать близких», - рассказал депутат Государственной думы Сергей Сокол.

Как заявил Министр обороны России, каждый из тех, кто вновь призывается на службу в ближайшие дни, пройдет дополнительную подготовку в соответствии со своей специальностью и опытом. Только после этого они пополнят ряды военнослужащих в зоне специальной военной операции именно там, где они нужнее всего.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты, не дожидаясь получения повестки, самостоятельно прибыли порядка 10 тысяч человек. Кроме того, в Генштабе выступили с подробными разъяснениями, как будет проходить набор и кого он коснется. Например, очередности призыва не установлено, но некий приоритет все же существует.