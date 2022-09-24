В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Дорога к России: жители Мариуполя рассказали о своих ожиданиях от референдума

Виталий Никулин
03:33 24.09.2022
Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсона будут проходить с 23 по 29 сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Мирное небо над головой и восстановление разрушенного. Такие надежды жители Мариуполя связывают с референдумом о вхождении в состав России. Люди говорят, что устали ждать, так как свой выбор сделали уже давно.

«Долго мы этого референдума ждали, с 11 мая 2014 года. Мы тогда еще свое мнение высказали, а сейчас подтвердим его. Я думаю, что это приведет к переменам, должно привести. На мой взгляд, жизнь должна измениться в лучшую сторону», - высказал свое мнение житель Мариуполя.

Выбор в пользу России очевиден, поддерживает его другой мариуполец.

«Скорей бы он был. К одному прийти - к России. Тут и думать нечего», - заверил пожилой мужчина.

Об исходе голосования в разрушенном украинскими националистами городе, кажется никто не сомневается. Его жители ждут качественных перемен в жизни и верят в них.

«Ждем референдум, пойдем на него. Надеемся, что все будет хорошо. Все изменится... цены на рынке и жизнь... все будет по-другому. Мы живем этой надеждой. Конечно, мы пойдем голосовать только за Россию. Жизнь станет спокойнее, можно будет спокойно спать и ничего не бояться. Войдем в состав России и все будет хорошо», - призналась жительница Мариуполя.

Горожане с грустью смотрят на развалины домов, разбитые улицы и воронки на дорогах. Уверены, как только Мариуполь станет российским - Киев не рискнет обстреливать мирное население.

«Дело очень нужное, дело очень важное. Мы уже устали ждать. Давно пора это сделать. Это мои мысли, во всяком случае. Это не даст укронацистам бить по нам из тяжелого вооружения. Мне так кажется», - уверен горожанин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав РФ объявили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:22 В стране и мире
Статус, квоты и брони: ответы на вопросы о частичной мобилизации
19:00 В стране и мире
Финляндия в ближайшие дни ограничит въезд российских туристов
18:30 В стране и мире
Видео
Явка превысила ожидания: как проходит референдум в Донецке
18:03 Армия
Видео
Увидеться с родными: кадры встречи с близкими освобожденных из украинского плена бойцов
18:10 В стране и мире
Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.