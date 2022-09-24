Дорога к России: жители Мариуполя рассказали о своих ожиданиях от референдума

Референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья и Херсона будут проходить с 23 по 29 сентября.

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Мирное небо над головой и восстановление разрушенного. Такие надежды жители Мариуполя связывают с референдумом о вхождении в состав России. Люди говорят, что устали ждать, так как свой выбор сделали уже давно.

«Долго мы этого референдума ждали, с 11 мая 2014 года. Мы тогда еще свое мнение высказали, а сейчас подтвердим его. Я думаю, что это приведет к переменам, должно привести. На мой взгляд, жизнь должна измениться в лучшую сторону», - высказал свое мнение житель Мариуполя.

Выбор в пользу России очевиден, поддерживает его другой мариуполец.

«Скорей бы он был. К одному прийти - к России. Тут и думать нечего», - заверил пожилой мужчина.

Об исходе голосования в разрушенном украинскими националистами городе, кажется никто не сомневается. Его жители ждут качественных перемен в жизни и верят в них.

«Ждем референдум, пойдем на него. Надеемся, что все будет хорошо. Все изменится... цены на рынке и жизнь... все будет по-другому. Мы живем этой надеждой. Конечно, мы пойдем голосовать только за Россию. Жизнь станет спокойнее, можно будет спокойно спать и ничего не бояться. Войдем в состав России и все будет хорошо», - призналась жительница Мариуполя.

Горожане с грустью смотрят на развалины домов, разбитые улицы и воронки на дорогах. Уверены, как только Мариуполь станет российским - Киев не рискнет обстреливать мирное население.

«Дело очень нужное, дело очень важное. Мы уже устали ждать. Давно пора это сделать. Это мои мысли, во всяком случае. Это не даст укронацистам бить по нам из тяжелого вооружения. Мне так кажется», - уверен горожанин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях соответствуют международному праву и являются реализацией законных прав жителей. Кроме того, она отметила, что угрозы со стороны западных стран не изменят позицию России.

Напомним, о намерении провести голосование по вхождению в состав РФ объявили Луганская и Донецкая Народные Республики, Херсонская и Запорожская области. Референдумы будут проходить с 23 по 27 сентября.