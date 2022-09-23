В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обратно в Россию: как проходит референдум о присоединении Херсона и Запорожской области

Тимур Шерзад
Михаил Аброськин
18:26 23.09.2022
Чтобы выразить свои эмоции в поддержку референдума, по улицам Мелитополя проехали десятки автомобилей с флагами и символикой России. А члены избирательных комиссий столкнулись с небывалой активностью голосующих.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Первый день голосования в Запорожской области в городе Мелитополь. И здесь этот день жители встретили как праздник. Чтобы выразить свои эмоции в поддержку референдума, по улицам Мелитополя проехали десятки автомобилей с флагами и символикой России. А члены избирательных комиссий столкнулись с небывалой активностью голосующих.

Первые четыре дня референдума во всей Запорожской области будут работать выездные бригады. Люди могут проголосовать прямо у себя дома.

Очереди выстроились и на предприятиях. Сотни рабочих голосуют прямо на производстве. Голосуют и на избирательных участках в Херсоне. Некоторые с триколором в руках. Наш коллега Александр Турчин видел, как это происходило утром.

«Очень большие очереди. Все хотят проголосовать, все хотят воссоединения с Россией. Попытки обстрелов с Украины со стороны обстрелов пока что не зафиксированы, провокаций таких нет, хотя угрозы членам комиссии присутствуют и они продолжаются. А так, в общем, на участках ажиотаж, много людей люди хотят присоединиться обратно к России», - прокомментировал корреспондент. 

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел отдать свой голос за воссоединение с Россией.

Всего в Херсонской и Запорожской областях открыты и работают 600 участков голосования. Безопасность референдума обеспечивают военные и полиция. И не случайно. Накануне провокацию попытались устроить в Запорожской области.

«Было несколько сбросов с дронов взрывчатых веществ, но мы считаем, это практически ничто, с учетом того, в каких условиях мы жили восемь лет», - сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. 

Под охраной находятся не только участки, но и работающие на выезде члены комиссий. Большие силы брошены на борьбу с возможными провокациями. И угрозы Киева людей не пугают.

Бюллетени голосования оформлены на двух языках: русском и украинском. Главный принцип референдума - это открытость и прозрачность голосования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:03 Армия
Видео
Увидеться с родными: кадры встречи с близкими освобожденных из украинского плена бойцов
17:47 В стране и мире
Forbes: Кудрину предложили 5% «Яндекса» за помощь в разделении активов
17:19 Армия
Видео
Боец и гражданин: кадры голосования военнослужащих ЛНР на референдуме о присоединении к РФ
15:07 В стране и мире
Рябков: США подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России
18:26 В стране и мире
Видео
Умер военный корреспондент «Звезды» Максим Гриценко
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.