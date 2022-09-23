Обратно в Россию: как проходит референдум о присоединении Херсона и Запорожской области

Чтобы выразить свои эмоции в поддержку референдума, по улицам Мелитополя проехали десятки автомобилей с флагами и символикой России. А члены избирательных комиссий столкнулись с небывалой активностью голосующих.

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Первый день голосования в Запорожской области в городе Мелитополь. И здесь этот день жители встретили как праздник. Чтобы выразить свои эмоции в поддержку референдума, по улицам Мелитополя проехали десятки автомобилей с флагами и символикой России. А члены избирательных комиссий столкнулись с небывалой активностью голосующих.

Первые четыре дня референдума во всей Запорожской области будут работать выездные бригады. Люди могут проголосовать прямо у себя дома.

Очереди выстроились и на предприятиях. Сотни рабочих голосуют прямо на производстве. Голосуют и на избирательных участках в Херсоне. Некоторые с триколором в руках. Наш коллега Александр Турчин видел, как это происходило утром.

«Очень большие очереди. Все хотят проголосовать, все хотят воссоединения с Россией. Попытки обстрелов с Украины со стороны обстрелов пока что не зафиксированы, провокаций таких нет, хотя угрозы членам комиссии присутствуют и они продолжаются. А так, в общем, на участках ажиотаж, много людей люди хотят присоединиться обратно к России», - прокомментировал корреспондент.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пришел отдать свой голос за воссоединение с Россией.

Всего в Херсонской и Запорожской областях открыты и работают 600 участков голосования. Безопасность референдума обеспечивают военные и полиция. И не случайно. Накануне провокацию попытались устроить в Запорожской области.

«Было несколько сбросов с дронов взрывчатых веществ, но мы считаем, это практически ничто, с учетом того, в каких условиях мы жили восемь лет», - сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Под охраной находятся не только участки, но и работающие на выезде члены комиссий. Большие силы брошены на борьбу с возможными провокациями. И угрозы Киева людей не пугают.

Бюллетени голосования оформлены на двух языках: русском и украинском. Главный принцип референдума - это открытость и прозрачность голосования.