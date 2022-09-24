«Не надо на нас вешать ярлык отказников»: Лавров оценил перспективы российско-украинских переговоров

Министр напомнил, что чем дольше Украина отказывается от диалога, тем сложнее будет договариваться.

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Россия никогда не отказывалась от переговоров с украинскими властями. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров. Диалог прервался по инициативе официального Киева, напомнил глава российской дипломатии.

«Мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказываются, должны понимать, что, чем дольше они отказываются, тем труднее, в конечном итоге, будет договариваться. Не надо на нас вешать ярлык отказников», - цитирует Лаврова РИА Новости.

К скорейшим переговорам призывает и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава Пятой республики считает, что этот процесс должен учитывать требования Украины. При этом Макрон выразил готовность продолжать диалог с Кремлем.

А вот Генсек ООН Антониу Гутерриш не так оптимистичен на счет перспектив двусторонней встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его мнению, до этого события еще очень далеко.