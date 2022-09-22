Макрон призвал сделать все, чтобы вернуться к переговорам по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо сделать все для возвращения к переговорам по Украине.

«Я думаю, что сегодня мы должны сделать все, чтобы в момент, выбранный вовлеченными сторонами, когда Украина будет способна это сделать, стороны вернулись за стол переговоров», - отметил политик в интервью телеканалу BFMTV.

По его мнению, переговоры должны учитывать требования, выдвинутые Киевом. Включая восстановление государственных границ «как минимум в том виде, в каком они существовали в феврале». При этом Макрон также выразил готовность Франции продолжать диалог с Москвой.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш признал, что до прямых переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского очень далеко. По его словам, он готов содействовать диалогу двух лидеров при их обоюдном желании.

Ранее американские СМИ заявили о том, что США и Великобритания не заинтересованы в прекращении кровопролития на Украине и не хотят переговоров о мире между Киевом и Москвой. По мнению экспертов, эскалация конфликта на Украине - это попытка истощить Россию, даже ценой многих человеческих жизней. Также СМИ выразили мнение о том, что Киеву придется признать независимость регионов, близких по духу России.