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В Мелитополе прогремел взрыв

Максим Крюков
22:07 24.09.2022
Владимир Рогов заявил, что о подробностях происшествия будет известно позже.
В Мелитополе прогремел взрыв
© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ, РИА Новости
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В Мелитополе Запорожской области прозвучал взрыв. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитополе громко! В городе прозвучал взрыв», - написал он в своем Telegram-канале.

Сообщается, что о подробностях происшествия будет известно позже.

Сегодня член администрации Запорожской области рассказал, что диверсионно-разведывательная группа, которая проникла на территорию региона со стороны Украины накануне, была нейтрализована. Группа на двух внедорожниках прорвалась через линию боевого соприкосновения в районе Пологи и направилась в сторону Розовки, но была оперативно найдена.

Ранее Владимир Рогов заявил, что взрыв, который прогремел утром в Мелитополе, является терактом. Возле частного дома сработало взрывное устройство. По его словам, обошлось без пострадавших, был поврежден забор и выбиты стекла в доме.

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