Совершен теракт: в Мелитополе взрывное устройство сработало возле частного дома

Пострадавших в результате происшествия нет.

© Фото: Максим Захаров, РИА Новости

Взрыв, который прогремел утром в Мелитополе, является терактом. Взрывное устройство сработало возле частного дома. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Возле частного дома сработало взрывное устройство. Его выбросили из автомобиля. Пострадавших нет. Поврежден забор и выбиты стекла в доме», - отметил он, передает РИА Новости.

По словам Рогова, ориентировка на автомобиль была дана правоохранительным органам. Сейчас он находится в розыске. Он подчеркнул, что за совершением теракта стоят украинские спецслужбы.

Накануне сообщалось, что в Мелитополе прогремел взрыв в районе центрального рынка. Владимир Рогов заявил, что взрывы являются терактом украинских спецслужб, нацеленным на запугивание граждан в преддверии референдума.