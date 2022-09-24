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«Было все, скажем так»: боец ВС РФ рассказал свою историю возвращения из плена

Максим Крюков
Наталья Панталёва
20:15 24.09.2022
Родные освобожденного военнослужащего на протяжении месяца не знали, что тот попал в плен и очень испугались после страшной новости.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все военнослужащие, которые вернулись из украинского плена, говорят, что ни на минуту не сомневались - в России о них не забудут. Хотя именно в этом их постоянно пытались убедить украинские надзиратели. А на воле ребят ждали родные и близкие. И сейчас они благодарят всех, кто помог организовать обмен.

Юлия и Татьяна волнуются и не сдерживают слез. Через несколько минут они смогут крепко прижать к себе близкого, любимого человека, освобожденного из украинского плена. Эти эмоции трудно передать. Момент, которого родные так долго ждали.

Девяносто дней издевательств и пыток для него позади. Максим рассказал, что знал, что его не бросят и вызволят из плена.

«Старался не поддаваться и не поддавался этой провокации и пропаганде, которую нам пыталась навязать украинская сторона, то, что мы не нужны своей стране, то, что она нас кинула, бросила. Я всегда верил, что это не так. Как оказалось, я был прав. Наша страна нас освободила. За что, конечно, огромное спасибо!» - поделился освобожденный военнослужащий ВС РФ Максим Косяков.

О том, что Максим в плену, родные узнали не сразу. Месяц он считался пропавшим без вести.

«Месяц мы не знали, что он в плену. Ну, а рассказы про плен все знают, как и что там происходит. Это очень страшно. И потом, когда Максим позвонил и сообщил, что его освобождают - это не передать словами! Это просто! Это громадное счастье!» - рассказала супруга Максима Косякова Юлия.

«Только и ждали звонка, какой-то весточки. Хотелось сказать спасибо командованию и всей части Максима, потому что никто не остался в стороне. Все коллеги, все военные, все звонили и поддерживали», - сказала сестра Юлии Косяковой Татьяна Учаева.

О муках, которые пришлось пережить в плену, при родных Максим рассказывает по-мужски - скупо.

«Было все, скажем так», - немногословно ответил Максим.

Подробности освобожденный из украинского плена боец рассказал «Звезде» накануне. Максим служил в морской пехоте. Во время наступления вместе с группой солдат попал в окружение, сражались до последнего патрона.

«Отвезли в какой-то пункт, он мне неизвестен, потому что сразу были завязаны глаза, затем избили. Ну, там начались всяческие угрозы, опросы и тому подобное. А потом время для меня остановилось, и я не знал, сколько длилось это дней. Не один день», - признался Косяков.

В плену солдаты жили в нечеловеческих условиях.

«Я помню, что это был бетонный пол. А потом, когда привезли, это был подвал, это была комната около 10 кв. метров, нас там было 10 человек, потом люди прибывали - нас там получилось 16 человек в этой комнате. Мы даже не могли разместиться лежа все вместе. Один постоянно дежурил у нас. Ночь делили на всех, то есть один дежурит - остальные спят», - вспоминает Максим Косяков.

Теперь Максим в безопасности. На днях он полетит домой в Крым. Там его ждут сыновья и племянница.

«Это племянница нарисовала мне открытку и передала такой привет. И тебе привет! Скоро увидимся», - обратился Максим.

Увидеться с родными - лучшее лекарство для тех военных, которые получили ранения и находятся в госпитале. Среди них Артем Хелемендик. После встречи с женой чувствует себя намного лучше.

Освобожденные из украинского плена солдаты в госпитале находятся уже несколько дней. По словам врачей, их жизням ничего не угрожает. Впереди еще лечение и реабилитация, но дома и стены помогают.

«Встреча с родными - это, наверное, самое лучшее лекарство. Мы как можно раньше стараемся соединить родные сердца», - отметил военный врач Магомед Муртазалиев.

Некоторые военнослужащие уже задумываются о том, чтобы после реабилитации вернуться в строй.

Ранее «Звезда» опубликовала видео встречи освобожденных из украинского плена военнослужащих с родными и близкими. Кроме того, один из освобожденных рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ.

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