Освобожденный боец рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ

Как уточнил освобожденный, на самом деле спальное место для пленного представляло собой деревянный паллет, каремат и одеяло. При этом его очень сильно избили сразу после взятия в плен - настолько, что первые три дня он вообще еле вставал - очень болела и кружилась голова, которую отбили украинцы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Освобожденный военнослужащий Павел Гоге рассказал о том, как украинцы пытались создать «красивую картинку» для СМИ об условиях содержания российских пленных, и о том, как она не соответствовала реальности. Видеозапись беседы с Гоге предоставило Минобороны России.

«На конечном месте, где мы сидели, там не избивали. Потому что там репортеры постоянно. Любые действия с их стороны - на камеру. Мол, смотрите, вот то-то, вот то-то, вот то-то... Но на самом деле условия жизни там были», - сообщил Павел Гоге.

Как уточнил освобожденный, на самом деле спальное место для пленного представляло собой деревянный паллет, каремат и одеяло. При этом его очень сильно избили сразу после взятия в плен - настолько, что первые три дня он вообще еле вставал - очень болела и кружилась голова, которую отбили украинцы.

Избиения Павла вражеские солдаты снимали на видео - они пытались узнать, где находится российский танк. Особенно запомнились два удара ногой по почкам. Но боец ничего не сказал. Поняв, что выбить ничего не получится, украинцы закинули Гоге в пикап и увезли куда-то, видимо, в пункт временной дислокации.

Как уточнил освобожденный, там с ним все начали фотографироваться. Глаза были завязаны, поэтому происходившее с ним Павел мог воспринимать только на слух и через осязание. По его словам, слышалась не только украинская речь, но и иностранная - в частности, арабская. При этом враг радостно издевался - излюбленным приемом попугать было приставить нож то к глазу, то к паху, угрожая нанести увечье.

Ранее публиковались кадры прибытия в Россию освобожденных пленных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов