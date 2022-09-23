Увидеться с родными: кадры встречи с близкими освобожденных из украинского плена бойцов
Ранее один из освобожденных военнослужащих рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует видео встречи освобожденных из украинского плена военнослужащих с родными и близкими в дополнение к нашей фотогалерее.
Ранее публиковались кадры встречи освобожденных бойцов на аэродроме Чкаловский в Подмосковье.
Один из освобожденных военнослужащих рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ.
А другой вернувшийся домой боец рассказал о жажде наживы украинских националистов.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов