Армия Увидеться с родными: кадры встречи с близкими освобожденных из украинского плена бойцов Андрей Лазарев Ранее один из освобожденных военнослужащих рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует видео встречи освобожденных из украинского плена военнослужащих с родными и близкими в дополнение к нашей фотогалерее. Ранее публиковались кадры встречи освобожденных бойцов на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Один из освобожденных военнослужащих рассказал, как украинцы искажали картину содержания пленных для СМИ. А другой вернувшийся домой боец рассказал о жажде наживы украинских националистов. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика