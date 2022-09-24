ВСУ ударили по ДНР ракетой AGM-88 HARM

По данным представительства республики в СЦКК, в результате удара был ранен гражданин России.

© Фото: SSGT. SCOTT STEWART, DVIC, Wikimedia

Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, впервые использовав противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. В представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщили, что в результате удара был ранен гражданин России.

ВСУ утром в субботу, 24 сентября, обстреляли Донецк и Горловку. В общей сложности, было выпущено восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра. О пострадавших в тот момент не сообщалось.

После было опубликовано видео последствий обстрела центра Донецка украинскими войсками. На кадрах видно, что от удара пострадал как минимум один человек. Запечатлены также последствия обстрела: поваленное дерево, осколки стекла на земле.