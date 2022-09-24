На земле кровь и стекло: видео последствий обстрела центра Донецка украинскими войсками
В результате обстрела пострадал как минимум один человек.
© Видео: Типичный Донецк Telegram © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Украинские войска хаотично обстреливают центр Донецка. В результате есть погибшие и пострадавшие, сообщают очевидцы.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Типичный Донецк», видно, что от обстрела пострадал как минимум один человек. Запечатлены также последствия обстрела: поваленное дерево, осколки стекла на земле.
Утром 24 сентября Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку. Выпущено восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра.