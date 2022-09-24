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Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку и Горловке

Виктория Ивашечкина
08:39 24.09.2022
О разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщается.
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку и Горловке
© Фото: Приходько РИК, Telegram
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ВСУ утром в субботу, 24 сентября, обстреляли Донецк и Горловку. В общей сложности, было выпущено восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметра. Об этом проинформировало представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы по направлениям: 06:10 - населенный пункт Дзержинск- город Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра; 07:40 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметра», - сказано в сообщениях представительства в Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Енакиево в Донецкой Народной Республике из американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Краматорск в 05:08. О погибших и разрушениях не уточнялось.

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