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Очереди у военкоматов и добровольцы без повесток: как проходит частичная мобилизация

Елена Сивонен
20:45 24.09.2022
У прибывших на сборные пункты приподнятое настроение и позитивный настрой.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Уже более двухсот тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации за два дня поступило на горячую линию 122. Регионам поручено обеспечить работу службы и в выходные дни. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всю информацию о частичной мобилизации можно узнать не только в колл-центре, но и на официальном ресурсе правительства Объясняем.рф.

Между тем, в разных городах России у военкоматов собираются очереди. У прибывших парней приподнятое настроение и позитивный настрой. Они хотят побыстрее отправиться на защиту Родины.

«Я военнообязанный человек, живу в России. У меня долг защищать Родину. Чтобы мои родные, родители, братья и сестры жили в покое», - говорит военнослужащий запаса Антон.

Очереди в военкомат можно, например, наблюдать в Белгороде. Далеко не у всех призывников в руках повестки. Они добровольно просят призвать их для участия в спецоперации.

«Медкомиссию прошёл, объявил семье, все поддержали, все приняли», - рассказывает военнослужащий запаса Владимир Мамаев.

Напомним, о частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Под нее попадают те, кто проходил службу в вооруженных силах и имеет боевой опыт, а также подходящую военно-учетную специальность.

В некоторых регионах военнослужащие уже прибыли в формируемые подразделения и получили оружие. В ближайшее время личный состав приступит к занятиям.

Опытные в прошлом стрелки, танкисты, артиллеристы и водители вскоре смогут восстановить полученные знания. Только после этого отправятся в зону спецоперации.

Ранее в Генштабе ВС РФ рассказали, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты, не дожидаясь получения повестки, самостоятельно прибыли порядка 10 тысяч человек. Кроме того, в Генштабе выступили с подробными разъяснениями, как будет проходить набор и кого он коснется. Например, очередности призыва не установлено, но некий приоритет все же существует.

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