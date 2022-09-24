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Слезы радости: освобожденный из украинского плена встретился с женой

Виктория Ивашечкина
11:52 24.09.2022
В четверг, 22 сентября, в ходе обмена между Москвой и Киевом были возвращены в Россию 55 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Один из освобожденных из украинского плена военнослужащих встретился со своей женой и ее сестрой. Родственники, с трудом сдерживая эмоции, наконец смогли обнять близкого человека

В четверг, 22 сентября, в Минобороны России сообщили, что в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом были возвращены в Россию 55 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

Пленных доставили в Россию военно-транспортным самолетом, им оказали медицинскую помощь в медучреждениях военного ведомства. Военнослужащие смогли связаться с родными и близкими, помимо медиков с ними работали психологи. 

Позже один из освобожденных из плена военнослужащих рассказал о пытках с украинской стороны.

Как рассказал Вячеслав Старостин, при допросах над пленными издевались. В частности, пленным предлагали самим выбрать, кого из них убьют. Один из пожилых военных решил спасти молодых и предложил принести себя в качестве жертвы. Это якобы не устроило украинцев, они потребовали выбрать того, кто помоложе.

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