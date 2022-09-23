«Нас били, угрожали расчленением»: освобожденный пленный рассказал о пытках в украинском плену

Вячеслав признался, что надежда на то, пленных вернут в РФ, всегда была.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Военнослужащий Вячеслав Старостин стал одним из 55 освобожденных из украинского плена. Минобороны России публикует показания бойца, где он рассказывает о пытках, которым подвергался в украинском плену.

«При допросе нас били, угрожали расчленением, прикладывая пистолет к виску, узнавая информацию о позиции, сколько людей осталось, техники и всего остального», - рассказал он.

По словам Старостина, допрашивали по одному пленному. Делалось это для того, чтобы другие военнослужащие не слышали его ответов.

Как утверждает освобожденный боец, при допросах издевались. В частности, пленным предлагали самим выбрать, кого из них убьют. Один из пожилых военных решил спасти молодых и предложил принести себя в качестве жертвы. Это якобы не устроило украинцев, они потребовали выбрать того, кто помоложе.

Вячеслав признался, что всегда надеялся на то, что его вскоре освободят.

«Горячо встретили, приятно и радостно. У нас поднялось настроение, когда отошли от автобуса, на котором прибыли на границу. Как только отошли, мы выдохнули», - добавил он.

Накануне 55 освобожденных в ходе переговоров военнослужащих доставили военно-транспортным самолетом Ил-76 на аэродром Чкаловский.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов