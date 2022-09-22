В МО РФ заявили о возвращении на территорию РФ 55 попавших в плен военнослужащих
В ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщил на брифинге 22 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Пленных доставили в Россию военно-транспортным самолетом, им оказывается медицинская помощь в медучреждениях военного ведомства. Военнослужащие могут связаться с родными и близкие, помимо медиков с ними работают психологи.
Кроме того, украинская артиллерия обстреляла Энергодар и территорию в районе Запорожской атомной электростанции. Позиции ВСУ располагались в районе Марганца, подразделения противника были подавлены ответным огнем.
Утром 21 сентября в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов