В МО РФ заявили о возвращении на территорию РФ 55 попавших в плен военнослужащих

Военнослужащих доставили в медучреждения МО РФ. Им оказывается психологическая и медицинская помощь.

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В ходе обмена пленными между Москвой и Киевом возвращены в Россию 55 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, сообщил на брифинге 22 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пленных доставили в Россию военно-транспортным самолетом, им оказывается медицинская помощь в медучреждениях военного ведомства. Военнослужащие могут связаться с родными и близкие, помимо медиков с ними работают психологи.

Кроме того, украинская артиллерия обстреляла Энергодар и территорию в районе Запорожской атомной электростанции. Позиции ВСУ располагались в районе Марганца, подразделения противника были подавлены ответным огнем.

Утром 21 сентября в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин поддержал референдумы о воссоединении с Россией в республиках Донбасса и неподконтрольных официальному Киеву территориях Украины и объявил о проведении частичной мобилизации.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов