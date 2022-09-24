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Еще один депутат Госдумы подал заявление о направлении в зону СВО

Анна Касаткина
11:00 24.09.2022
По словам Олега Колесникова, он должен выполнить свой долг, так как является майором запаса.
Еще один депутат Госдумы подал заявление о направлении в зону СВО
© Фото: Госдума РФ
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Депутат от фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по защите конкуренции Олег Колесников подал заявление о направлении его в зону специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Как отметил Колесников, он служил в советской армии в Польше, был командиром артиллерийского орудия.

«Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», - цитирует его пресс-служба.

Ранее о направлении в зону СВО попросили председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов и зампред комитета по экономической политике Сергей Сокол.

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