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В Армении заявили о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня

Анна Касаткина
08:54 23.09.2022
В Азербайджане данные заявления пока не прокомментировали.
В Армении заявили о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня
© Фото: Министерство обороны Республики Армения
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Министерство обороны Армении обвинило Вооруженные силы Азербайджана в нарушении режима прекращения огня. Потерь с армянской стороны нет, уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел около 7.40 (6.40 мск),говорится в сообщении на сайте ведомства.

«ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы», - заявили в МО.

В ведомстве добавили, что ответными действиями огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет. В Азербайджане данную информацию пока не прокомментировали.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась с 13 сентября. В республику после этого приехала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и осудила «атаки» Азербайджана. Во вторник, 20 сентября, в Армению прибыла миссия Организации договора о коллективной безопасности во главе с генсеком Станиславом Засем.

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