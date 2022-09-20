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Генсек ОДКБ прибыл в Армению

Сергей Лебедев
19:08 20.09.2022
Запланированы мероприятия по изучению и мониторингу обстановки в приграничных районах.
Генсек ОДКБ прибыл в Армению
© Фото: Антон Новодережкин, РИА Новости
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Во вторник в Армению прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности во главе с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. Запланированы мероприятия по изучению и мониторингу обстановки в приграничных районах, а также встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

«На миссию возлагаются задачи по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации возникшей напряженности в отдельных районах на границе Армении с Азербайджаном», - заявили в организации.

Накануне завершила работу передовая группа миссии ОДКБ. Она выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, боевые действия на границе Армении и Азербайджана велись с 13 сентября. Оба государства заявляли о потерях среди военнослужащих.  

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