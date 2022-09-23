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Стартовал исторический референдум о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Виктория Ивашечкина
07:08 23.09.2022
В течение трех дней голосование будет проходить только по месту жительства граждан, а 27 сентября на избирательных участках.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня начался исторический референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Голосование организовано и на этих территориях, и в российских регионах для беженцев с Донбасса. В России их, по официальным данным, более четырех миллионов.

Раньше всех избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. Приехавшим туда из ДНР и ЛНР предлагается ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вхождение республики в состав России на правах субъекта Федерации?». Он написан на русском языке. Для жителей Запорожской и Херсонской областей вопрос сформулирован иначе: «Вы "за" выход области из состава Украины, "за" образование областью самостоятельного государства или "за" вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта ?». При этом бюллетени и на русском, и на украинском языках.

Проголосовать можно по любому документу, удостоверяющему личность. В том числе, по украинскому паспорту. Принять участие могут даже те, у которых все документы утеряны. При условии, что человек включен в список избирателей.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, из соображений безопасности, три дня голосование будет только по месту жительства - организован подомовой обход. А во вторник, 27 сентября, в финальный день референдума, на избирательных участках.

Все здания уже проверяют кинологические группы. Власти всех четырех регионов заявили о заинтересованности в максимально прозрачном и легитимном проведении референдумов. Приглашены иностранные наблюдатели. Сообщается, что от них поступают заявки.

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